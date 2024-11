Lavoro e violenza di genere: talk di Assolombarda “Finalmente Libere”

L’iniziativa, in onda lunedì 25 novembre alle 14 sul canale 501 di Sky e trasmessa in contemporanea sul sito di Sky TG24, è promossa per il terzo anno consecutivo dall'Advisory Board Assolombarda per il Sociale in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un dialogo fra imprese e società civile sul ruolo fondamentale del lavoro nell’indipendenza femminile e un momento di informazione sulle diverse facce della violenza e su quali procedure seguire per denunciare

Cultura del rispetto e indipendenza delle donne attraverso il lavoro sono punti fondamentali per contrastare la violenza di genere. E sono anche i temi al centro della terza edizione di “Finalmente Libere”, il talk organizzato dall’Advisory Board Assolombarda per il Sociale in onda lunedì 25 novembre, alle ore 14, sul canale 501 di Sky e trasmesso in contemporanea sul sito di Sky TG24. “Anche quest’anno abbiamo dedicato grande impegno a promuovere il reinserimento nel mondo lavorativo delle donne vittime di violenze, uno dei pilastri fondamentali della nostra azione come Advisory Board”, racconta Gabriella Magnoni Dompé, Presidente dell’Advisory Board Assolombarda per il Sociale.

Gabriella Magnoni Dompé: “Dobbiamo agire per prevenire le violenze”

“È il lavoro la vera chiave per sostenere le donne in un percorso di indipendenza economica che le aiuti a riprogettare il loro futuro e a essere, come amiamo dire, ‘finalmente libere’ - dice Gabriella Magnoni Dompé - Il talk che promuoviamo, quindi, si inserisce in un quadro più ampio di iniziative volte a sostenere le donne e a sensibilizzare quante più persone possibili sul tema. Infatti, ci troviamo di fronte ad un fenomeno, quello della violenza di genere, che ha ancora livelli preoccupanti: ogni giorno donne di tutte le età e provenienze affrontano situazioni di abuso, di sopraffazione e di violenza fisica o psicologica”. Per la Presidente dell’Advisory Board Assolombarda per il Sociale, “è nostro dovere non solo condannare queste violenze ma anche agire attivamente per prevenirle, per dare voce a chi non riesce a farsi sentire. Come imprenditori e come società civile dobbiamo lavorare sempre di più per un cambiamento culturale profondo, che parta dall’educazione dei giovani e arrivi nelle case di tutti noi. Solo insieme, come comunità, possiamo costruire un futuro libero da ogni forma di violenza di genere”.