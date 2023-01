Lunedì 9 gennaio scattano i rincari sui trasporti pubblici nel capoluogo lombardo. Sale a 2,20 euro il costo del ticket singolo in città, ritocchi anche per i collegamenti con l’hinterland. Salgono anche i costi per i carnet. Restano invece invariati i costi per gli abbonamenti. Ecco tutto quello che c'è da sapere