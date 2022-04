25 aprile, a Milano corteo in centro: chiuse due stazioni della metro

La manifestazione prende il via alle 14:30 da corso Venezia angolo via Palestro per concludersi in piazza Duomo. Possibili deviazioni ai mezzi di superficie. Sala: "Non è una ricorrenza su cui dividersi"

Milano, città Medaglia d'oro per la Resistenza, celebra il 77esimo anniversario della Liberazione dopo due anni di stop a causa della pandemia da Covid. Tra gli appuntamenti in programma spicca il tradizionale corteo che partirà da corso Venezia angolo via Palestro alle 14:30 per concludersi in piazza Duomo e comporterà la chiusura temporanea al traffico di piazza San Babila, corso Matteotti, piazza Meda, via Case Rotte, piazza Scala, via Santa Margherita e via Mengoni,

Deposte corone di fiori

In mattinata le celebrazioni sono iniziate con la deposizione di corone per i caduti in luoghi simbolo della Resistenza cittadina. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, insieme al prefetto, Renato Saccone e al questore Giuseppe Petronzi, ha deposto le corone davanti a Palazzo Marino, sede del Comune dove si trova la lapide che ricorda le motivazioni per cui la città è Medaglia d'oro della Resistenza. "È difficile oggi non pensare all'Ucraina", ha sottolineato il primo cittadino. La stessa cerimonia si è tenuta alla Loggia dei Mercanti, luogo simbolo della Resistenza cittadina da poco riqualificata, dove sono esposti i nomi dei caduti milanesi per la libertà e in altri luoghi simbolici come il cimitero inglese di Trenno o al monumento ai 15 martiri in piazzale Loreto.

Sala: "Non è una ricorrenza su cui dividersi"

"Mi aspetto una manifestazione speriamo tranquilla. Il 25 aprile non è qualcosa su cui ci si può dividere perché è alla base della nostra democrazia”, ha dichiarato poi Sala in vista del corteo di oggi pomeriggio. "Una divisione precisa è se mai tra chi è profondamente antifascista e chi non lo è. Io spero che dalle polemiche venga risparmiato il 25 aprile", ha aggiunto. E in merito alle parole di chiarimento sul conflitto ucraino arrivate dal presidente di Anpi, Gianfranco Pagliarulo, che oggi sarà al corteo di Milano, Sala ha aggiunto di essere "felice che l'abbia fatto. L'Anpi è un'istituzione che non si può discutere per tutto quello che ha dato al nostro Paese. Per cui ci volevano questi chiarimenti e bene che anche lui oggi sia qui con noi". Oltre a Pagliarulo oggi alla manifestazione nazionale, che si concluderà con un comizio in piazza Duomo, Milano sono attesi fra gli altri il ministro della Salute e segretario di Articolo 1 Roberto Speranza, Gianni Cuperlo del Pd, il segretario della Cgil Maurizio Landini, Tetyana Bandelyuk, ucraina in Italia da tempo, e Iryna Yarmolenko, consigliera comunale di Bucha.

"In questa giornata abbiamo voluto dedicare attenzione alla tragedia che si sta svolgendo in Ucraina, dopo l'aggressione sanguinosa di Putin contro uno Stato autonomo. Siamo a fianco della Resistenza di tutto un popolo che da oltre due mesi combatte per la propria libertà e indipendenza”, ha invece sottolineato il presidente dell'Anpi provinciale di Milano, Roberto Cenati.

Comparsa una scritta contro Draghi, Nato e Pd

Intanto, nei pressi della metropolitana di Porta Venezia è comparsa una scritta contro Draghi, la Nato e il Pd. "No Draghi, No Nato, No Pd. Guerra agli aggressori”, il messaggio che è in corso di cancellazione. Sul posto la Polizia di Stato per i rilievi.