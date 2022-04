25 aprile Milano, sindaco Sala: "Liberazione fatta combattendo". VIDEO

"Io credo che le armi vadano mandate e lo dico oggi nel giorno della Liberazione, che non è stata fatta con le parole ma combattendo". Lo ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando della guerra in Ucraina ( GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG24 - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ) e dell'invio di aiuti in armi a margine della manifestazione del 25 aprile che si è svolta nel capoluogo lombardo. "Credo che sia giusto non lasciare il popolo ucraino da solo. È la mia posizione, è suscettibile di critiche, ma lo dirò anche oggi in piazza, non è il momento dell'ambiguità, la politica deve dire le cose come stanno, a volte è bianco o nero", ha concluso.

"È il nostro giorno, non dividiamoci"

"Il 25 aprile e il nostro giorno", ha affermato poi il sindaco dal palco di piazza Duomo. "Questa è la festa della democrazia - ha aggiunto - questa è la festa della libertà dal fascismo e dal nazismo e su questo non ci dividiamo, basta ambiguità" ha detto fra gli applausi. "Non c'è più spazio per l'ambiguità, la politica non può permettersi di essere ambigua e non ci può essere ambiguità su nazismo e fascismo", ha continuato il sindaco di Milano. "L'identità del nostro continente è precisa e non ci deve essere spazio per il fascismo. Fino al punto di non scegliere tra una candidata che non ha mai rinnegato il nazismo e un candidato democratico, in Francia come in Italia - ha aggiunto -. Basta ambiguità. Non è possibile avere tentennamenti e guidare formazioni politiche che non hanno fatto i conti con questo passato. Gente che fa il saluto fascista, basta ambiguità. Chiedo che tutti escano da questa ambiguità".