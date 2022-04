25 aprile, da Roma a Milano: manifestazioni nelle città italiane. FOTO

In tanti sfilano per le strade per celebrare la Festa della Liberazione. Nella Capitale diverse migliaia di persone si sono ritrovate a Porta San Paolo, luogo simbolo della Resistenza, dove il 10 settembre 1943 circa 400 civili furono uccisi dai nazifascisti. Altro raduno a piazza di Torre Argentina con Emma Bonino e Carlo Calenda. A Milano eventi organizzati in ogni quartiere in attesa del corteo nazionale nel pomeriggio. Cortei anche a Cagliari, Crescenzago, Bergamo e in molti altri luoghi italiani