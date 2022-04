Festa della Liberazione, come spiegare il 25 aprile ai bambini

Alcuni esempi e testi che aiutano a spiegare la Festa ai bambini

approfondimento

"Noi Partigiani": la Resistenza raccontata da chi c'era

Strumenti utili per aiutare a spiegare ai propri figli cosa rappresenta per l’Italia il 25 aprile si trovano anche online. Sul sito dello Zecchino d’oro, per esempio, si trova una sorta di favola di Anna Cocci, dell’Anpi di Bologna, che racconta in modo comprensibile anche per i più piccoli cos’era il regime fascista, cosa successe durante la Seconda guerra mondiale e chi erano i partigiani. Per chi ha figli più grandi, su Focus Junior si trovano alcune testimonianze oltre a consigli di letture per i ragazzi sulla Resistenza, come Fulmine, un cane coraggioso di Anna e Michele Sarfatti e La bicicletta di Bartali di Simone Dini Gandini. Secondo Filippo Furioso, ex dirigente scolastico che fa parte della rete di Fuoriclasse in Movimento, possono essere utili anche "percorsi di trekking urbano, per scoprire luoghi, monumenti, targhe, vie dove avvennero fatti importanti della Guerra di Liberazione sul proprio territorio o a essi dedicati", spiega in un'intervista a Save the Children. Così come "il gioco: il metodo del docu-game o del gioco di ruolo ha un valore didattico che non è stato ancora sufficientemente valorizzato; in particolare per l’insegnamento della Storia, campo ancora tutto da scoprire, l’organizzazione di un laboratorio che preveda come momento di 'verifica' un gioco di simulazione (come quello realizzato dall’Associazione Lapsus sul tema della guerra nel ‘900) oppure la raccolta di memorie e storie che prendono vita attraverso un videogame (come Venti Mesi e altri lavori di We Are Musli, design duo attivo nel Milanese) rappresentano un linguaggio in grado di coinvolgere attivamente le classi".