25 aprile, Anpi presenta il manifesto: "Italia ripudia la guerra"

"L'Italia ripudia la guerra". Con una citazione della Costituzione l'Anpi presenta il manifesto ufficiale per le celebrazioni del 25 aprile. Nel manifesto scelto dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, finita più volte al centro delle polemiche per la propria posizione sulla guerra in Ucraina, si vedono alcuni partigiani in cerchio con ragazzi e bambini, e al centro la scritta che richiama l'articolo 11 della Costituzione (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).