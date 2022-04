25 Aprile, Pagliarulo: “Il primo pensiero va al popolo ucraino”. VIDEO

“Il primo pensiero va al popolo ucraino”

25 aprile, manifestazione a Milano. Anpi: "Presenti 70mila persone"

"Nel giorno della memoria della Liberazione, non avremmo mai voluto un 25 aprile con questa guerra e invasione, con questo strazio quotidiano. Il primo pensiero è alle vittime, ai feriti, ai profughi, a un popolo intero che vive queste settimane come tempo della catastrofe", ha proseguito Pagliarulo. "Lasciamo perdere le armi, i missili, la diplomazia e pensiamo agli ucraini, alle famiglie, ai ragazzi, alla loro vita spezzata, la vita di coloro che vogliono vivere in modo giusto - ha aggiunto - Su questo non ci devono essere schieramenti o incertezze, c'è la vita contro la guerra, la speranza contro la disperazione. Facciamo di oggi 25 aprile 2022 il giorno della speranza, su questo dobbiamo essere uniti". "Uniamoci contro la guerra alle nostre porte, uniamoci per la pace e che non sia una resa per gli ucraini. Uniamoci tutti per chiedere che si apra un negoziato, facciamo sventolare la bandiera della Costituzione che dice che l'Italia ripudia la guerra".