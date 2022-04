Eventi a Milano del 25 aprile: cosa fare nel weekend della Liberazione

Tanti gli appuntamenti per il 77esimo anniversario della Liberazione nella città Medaglia d'oro per la Resistenza

Dopo lo stop imposto dall'emergenza Covid, a Milano si torna a celebrare la Festa del 25 aprile. Tanti gli appuntamenti per il 77esimo anniversario della Liberazione nella città Medaglia d'oro per la Resistenza.

Il corteo

Tra gli eventi in programma spicca il tradizionale corteo che partirà da corso Venezia angolo via Palestro alle 14.30 per concludersi in piazza Duomo. Torneranno a sfilare come da tradizione i vessilli delle associazioni partigiane e combattentistiche, dell'Associazione nazionale ex deportati nei lager nazisti e della Brigata Ebraica. In piazza Duomo, al termine del corteo, interverranno il sindaco di Milano Giuseppe Sala, Tetyana Bandelyuk, cittadina ucraina, Dario Venegoni, presidente nazionale Aned, Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale dell'Anpi e Roberto Cenati, presidente del Comitato permanente antifascista e dell'Anpi di Milano.

La mostra alla Casa della Memoria

La Casa della Memoria ospiterà fino al 15 maggio la mostra 'Un altro viaggio in Italia' realizzata dall'Istituto nazionale Ferruccio Parri con la collaborazione dell'associazione Paesaggi della memoria. I visitatori saranno accompagnati in luoghi celebri, come piazzale Loreto, esaminandoli in una prospettiva comparata tra presente e passato, tra storia e memoria.

Musica al parco Franca Rame

Sabato 23 aprile il parco Franca Rame, grazie all'organizzazione del Municipio 2, ospiterà il Festival di liberazione: sei spettacoli musicali, della durata complessiva di circa cinque ore, sul repertorio tradizionale della Resistenza e della Liberazione.

Lo spettacolo al Teatro Carcano

Il 25 aprile alle 19 si terrà al Teatro Carcano, grazie alla collaborazione con il Comune di Milano e la compagnia ATIR, lo spettacolo '1943 - Come un cammello in una grondaia' tratto dalle lettere di condannati a morte della Resistenza europea.

Concerti al Consevatorio

Infine, al Conservatorio di Milano si terranno due concerti, il 24 e il 25 aprile: Musiche dell'Italia Liberata eseguite dalla Verdi Jazz Orchestra e il Concerto del Coro di voci bianche del Conservatorio.