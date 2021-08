Incendio Milano, la testimonianza di Morgan: “Una cosa assurda”. VIDEO

L’ex leader dei Bluevertigo abita poco lontano dall’edificio andato in fiamme e ha commentato sui social in diretta l’accaduto: “Sono scappato appena ho sentito il calore in casa, in un attimo è divampato il fuoco nel palazzo”. Tra gli abitanti della struttura andata a fuoco c’era anche Mahmood, che sarebbe stato tra i primi a uscire e mettersi in salvo: a confermarlo anche alcuni residenti

L’ex leader dei Bluevertigo Morgan, che abita da poche settimane con la sorella e il nipote in un loft adiacente, poco lontano dal palazzo di 16 piani andato a fuoco nel pomeriggio di ieri a Milano ( LE FASI DI SPEGNIMENTO - LE FOTO ), ha commentato con un video su Instagram quanto stava accadendo in diretta: "Incredibile, c'è un grattacielo che sta andando completamente a fuoco, è una cosa assurda” ( LA TESTIMONIANZA DEI VIGILI DEL FUOCO ).

La testimonianza

Il cantante ha spiegato cosa accadeva anche in una storia su Instagram, mentre riprendeva il grattacielo in fiamme: “Stavamo per andare a fuoco anche noi. Noi stiamo nella casa di fianco. Sono scappato subito appena ho sentito il calore in casa, in un attimo è divampato il fuoco nel palazzo. Ho fatto in tempo a fare un video ma sono scappato perché sentivo le fiamme addosso. È una scena allucinante, le fiamme sono altissime”. Poi il commento amaro: “Mi devo trasferire su Marte”.