Incendio a Milano, i vigili del fuoco: "Mai vista una cosa così"

Continua il lavoro dei vigili del fuoco in via Antonini a Milano dove ieri ha preso fuoco un palazzo di 15 piani. In strada ci sono ancora dei detriti, pezzi di vetri e di facciata che si sono staccati durante l'incendio. "La situazione attuale è che l'incendio formalmente ancora non è estinto completamente - ha spiegato Giuliano Santagata, comandante dei vigili del fuoco di Milano -. Dentro la torre concretamente ci sarà ancora qualche focolaio che andrà verificato e spento". E ancora: "Mai vista a Milano una cosa così. È probabile che la facciata fosse fatta di materiale molto combustile". (L'INCENDIO - LE FOTO)