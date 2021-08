Milano, incendio in un appartamento in via Giacomo Antonini. VIDEO

Il rogo si è sviluppato in una palazzina di 15 piani. In cielo si è elevata un’alta colonna di fumo. Sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco e il 118 con quattro ambulanze e un’automedica

Paura per un incendio scoppiato all'interno di un appartamento in un edificio di 15 piani in via Giacomo Antonini, nella periferia sud di Milano, nel pomeriggio di domenica, poco dopo le 17.30. La notizia è riportata anche da Milano Today.

L’incendio

In cielo si è elevata un'alta colonna di fumo visibile da molte zone della città mentre sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi mezzi e il 118 con quattro ambulanze e un'automedica. Non è ancora chiaro se ci sono persone ferite o intossicate. I soccorritori sono sul posto, accompagnati anche dalle forze dell'ordine.