Incendio Milano, anche Mahmood tra i residenti del palazzo in fiamme

Il cantante, che viveva al nono piano dell'edificio di via Antonini, sarebbe stato tra i primi ad abbandonare l'edificio una volta divampate le fiamme

C'è anche Mahmood, il vincitore del Festival di Sanremo 2019, tra i residenti del palazzo in via Antonini, a Milano, distrutto dalle fiamme ieri pomeriggio. Lo hanno confermato alcuni residenti. "Lo vedevamo sempre", ha detto un’inquilina. Da quello che hanno spiegato i soccorritori, il cantante, che abitava al nono piano, sarebbe stato tra i primi ad abbandonare l'edificio una volta scoppiato l’incendio, mettendosi in salvo. (FOTO)