Incendio a Milano, la colonna di fumo vista dalla Brianza. FOTO

Il fumo è stato immortalato in alcune foto scattate a Campsirago, frazione di Colle Brianza in provincia di Lecco, distante trentanove chilometri in linea d'aria dal luogo dove si è sviluppato il rogo

L'incendio

Il rogo ha interessato due numeri civici di via Antonini, dove abitano circa 70 famiglie. In strada erano presenti centinaia di persone, tra residenti e curiosi, mentre dal palazzo continuava ad alzarsi una densa colonna di fumo nero. Completamente distrutta una facciata composta da pannelli che, per via di alcune esplosioni avvenute negli appartamenti, sono saltati anche verso la strada, riempiendo di rottami la via. Il personale sanitario sul posto ha visitato venti persone rimaste coinvolte nell'incendio per lievi sintomi di intossicazione, ma nessuno è stato ricoverato e non si registrano ustionati. Tra le ipotesi sulle cause del rogo c'è quella di cortocircuito.