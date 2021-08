Incendio a Milano, le parole del ragazzo che ha dato l’allarme. VIDEO

Il giovane è stato tra i primi ad accorgersi di quanto stava accadendo: “Mi sono mosso per andare ai piani superiori e bussare ai vicini per capire la situazione. Sono risceso e tempo cinque minuti siamo usciti fuori”

La testimonianza del ragazzo

approfondimento

Incendio a Milano, tra le ipotesi un cortocircuito al 15esimo piano

“Abbiamo guadato dalla terrazza dell’ottavo piano – prosegue il giovane - e abbiamo visto un po’ di fumo muoversi. Pensavamo fosse un piano non altissimo, nono o decimo. Mi sono mosso per andare ai piani superiori e bussare ai vicini per capire la situazione. Sono risceso e tempo cinque minuti siamo usciti fuori ed è successo tutto. Vedere la propria casa bruciare come un fazzoletto imbevuto di benzina è una cosa bruttissima”, conclude.