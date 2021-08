Incendio a Milano, tra le ipotesi un cortocircuito al 15esimo piano

Si è sviluppato al 15esimo piano l'incendio che ieri pomeriggio ha distrutto il grattacielo di via Antonini, a Milano. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti sull'origine delle fiamme c’è anche quella del cortocircuito, come mostra un video realizzato da un residente della zona, ora agli atti dell’inchiesta aperta per disastro colposo (incendio colposo l'altra ipotesi di reato al vaglio) dal dipartimento guidato dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano. Al momento, comunque, non è possibile ancora avere risposte precise sulle cause dell’accaduto. Stando a quanto accertato finora, il rogo ha avuto una sorta di “effetto camino”, con l’aria che, passando tra l'edificio e i pannelli di rivestimento, ha fatto correre le fiamme, trasformando il grattacielo in una torcia. Intanto, per condurre le indagini sono giunti da Roma gli specialisti del Nucleo investigativo antincendi dei Vigili del Fuoco. (FOTO - I POMPIERI: "MAI VISTA UNA COSA COSì" - MAHMOOD TRA GLI INQUILINI - LA TESTIMONIANZA DI MORGAN)