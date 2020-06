Coronavirus, Locatelli: Sollevata subito attenzione su Alzano e Nembro

Così il presidente del Consiglio Superiore di Sanità: "Sono state fatte, con una tempistica stringente e non perdendo assolutamente tempo, tutte le analisi che hanno permesso al decisore politico di fare le scelte del caso”

"Noi abbiamo sollevato l'attenzione sulle aree dove c'era il numero maggiore di casi e sono state fatte, con una tempistica stringente e non perdendo assolutamente tempo, tutte le analisi che hanno permesso al decisore politico di fare le scelte del caso". A dirlo è il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, parlando in diretta ad Agorà, su Rai Tre, della mancata istituzione di una zona rossa che comprendesse Alzano Lombardo e Nembro e su cui la Procura di Bergamo sta indagando.