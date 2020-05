Alzano e Rsa, Fontana sentito da pm Bergamo. Proteste davanti Procura

Il governatore è stato ascoltato per circa due ore come persona informata sui fatti. All’esterno dell’edificio, presidiato da agenti anti sommossa, alcuni manifestanti hanno protestato per la gestione dell’emergenza: ”15mila morti in Lombardia, non ci dimenticheremo di questa strage”

Questa mattina, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è stato ascoltato, in qualità di persona informata sui fatti, dai pm di Bergamo che stanno indagando su quanto accaduto all’ospedale di Alzano Lombardo, sui decessi all’interno delle Rsa e sulla mancata istituzione di una zona rossa nella Bergamasca. Durante l’audizione, durata circa due ore e - riferisce Palazzo Lombardia - svoltasi in un "clima collaborativo", all’esterno della Procura di Bergamo si sono radunate alcune decine di persone per protestare contro il governatore e la gestione dell’emergenza coronavirus. I manifestanti hanno esibito uno striscione bianco con scritto "Fontana, Bergamo non dimentica" e un insulto in rosso. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

La protesta

Tenuti a distanza dagli agenti antisommossa che hanno presidiato la Procura nel corso della mattinata, i manifestanti hanno contestato soprattutto il mancato isolamento della Valseriana durante le prime settimane di emergenza. ”15mila morti in Lombardia, non ci dimenticheremo di questa strage”, le parole scandite al megafono da una delle persone scese in strada. Nel mirino della protesta sono finiti anche l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera e Stefano Scaglia, presidente della Confindustria di Bergamo. Poi, all’uscita del governatore dalla Procura, in molti gli hanno rivolto grida come "dimettiti" e “vergognati”.