Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sull'istituzione della zona rossa che avrebbe dovuto isolare Nembro e Alzano Lombardo, i due comuni dove ai primi di marzo era stato individuato il secondo importante focolaio di Coronavirus in Lombardia, la Regione "aspettava" che si muovesse il Governo. Lo avrebbe detto l'assessore al Welfare lombardo, Giulio Gallera, in uno dei passaggi della deposizione resa ai pm di Bergamo. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:09 - Giulio Gallera a pm Bergamo: "Su zona rossa si aspettava Roma"

Sull'istituzione della zona rossa che avrebbe dovuto isolare Nembro e Alzano Lombardo, i due comuni dove ai primi di marzo era stato individuato il secondo importante focolaio di Coronavirus in Lombardia, la Regione "aspettava" che si muovesse il Governo. Lo avrebbe detto l'assessore al Welfare lombardo, Giulio Gallera, in uno dei passaggi della deposizione resa ai pm di Bergamo. Gallera avrebbe affermato, come d'altronde ha sempre dichiarato pubblicamente, che si aspettava che intervenisse l'esecutivo nei giorni della prima settimana di marzo, in pieno allarme. Quando già sembrava che la zona rossa stesse per essere istituita, arrivò la decisione di Roma di trasformare tutta la Lombardia e province di altre regioni in zona arancione. L'assessore sul punto avrebbe anche affermato, ribadendo in sostanza quanto già detto in alcune interviste, che la Regione non ha proceduto perché quando il 5 sono arrivate le camionette dell'esercito, era convinta procedesse il Governo. Settimane dopo, disse poi Gallera in una intervista, ci si era resi conto che esisteva una legge che permetteva anche alla Regione di procedere con la creazione della zona rossa nella Bergamasca.

7:06 - Divieto alcolici anche in altri comuni del Pavese

Un invito ai sindaci di tutta la provincia a seguire l'esempio di Pavia, dove il Comune ha adottato un'ordinanza che vieta il consumo di alcolici dalle 24 alle 7 a partire dalla mezzanotte di oggi sino alla stessa ora di domenica 31 maggio. A sollecitare le altre Amministrazioni a percorrere la stessa strada del capoluogo per limitare ogni possibile fenomeno di "malamovida", è stato il prefetto Rosalba Scialla che ieri ha presieduto il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

7:01 - Riapre Palazzo Salis, la dimora dei podestà in Valtellina

A Tirano, il primo giugno, riapre al pubblico Palazzo Salis, costruito fra il 1630 e il 1703. È stato per molti secoli dimora dei Conti Sertoli Salis, governatori e podestà Grigioni della Valtellina. Sarà visitabile tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dallle 10 alle 16:30. E ad agosto aprirà anche le domeniche.