Coronavirus Lombardia: 352 nuovi casi in un giorno, 38 i decessi

Sono 352 i casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, per un totale di 88.537 contagiati, su 14.078 tamponi effettuati (LA DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN LOMBARDIA). Il dato è in linea con quello di ieri, quando i nuovi casi erano stati 382 con 15.507 tamponi eseguiti. Il rapporto tra numero di positiv e tamponi giornalieri è 2.5%.

Le persone decedute sono 38: il totale dei morti in regione sale così a 16.012. Ieri i decessi erano stati 20. Stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva, che rimangono 173, mentre sale il numero dei ricoverati negli altri reparti (+82 rispetto a ieri, per un totale di 3.552). Sono i dati resi noti da Regione Lombardia.

I dati per provincia

Non ci sono grosse variazioni rispetto a ieri nel numero dei nuovi contagi nelle province lombarde: nella città metropolitana di Milano sono in totale 22.982 (+74) di cui 9.750 (+32) a Milano città, a Bergamo 13.302 (+58), a Brescia 14.683 (+71), a Cremona 6.429 (+13) e a Lodi 3.458 (+11).