Coronavirus Lombardia, Regione contro Gimbe su accuse sottostima dati

Durante un'intervista al presidente della Fondazione è stato chiesto se la Lombardia sia tra le Regioni che "aggiustano i numeri per paura di essere fermate". Alla domanda è stato risposto in modo affermativo, "anche perchè in Lombardia si sono verificate troppe stranezze negli ultimi tre mesi", ha aggiunto il presidente

In una nota la Regione Lombardia definisce "gravissime, offensive e soprattutto non corrispondenti al vero" le parole del presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabeellotta che, a Radio 24, parlando della Lombardia, ha sostenuto che "si combinano anche magheggi sui numeri" riguardanti l'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA). Secondo la Regione, invece, "in Lombardia i dati sono pubblicati in modo trasparente. Nessuno, a partire dall'Iss, ha mai messo in dubbio la qualità del nostro lavoro. È inaccettabile ascoltare simili affermazioni che ci auguriamo siano rettificate da chi le ha pronunciate". Su Twitter poi il presidente ha scritto, in risposta alla nota: "Fondazione Gimbe riporta numeri veri ma scomodi".

Cartabellotta: "Troppe stranezze negli ultimi tre mesi"

Durante l'intervista al presidente della fondazione è stato chiesto se la Lombardia sia tra le Regioni che "aggiustano i numeri per paura di essere fermate" e Cartabellotta ha dichiarato che "la risposta è affermativa, anche perchè in Lombardia si sono verificate troppe stranezze negli ultimi tre mesi: soggetti dimessi che venivano comunicati come guariti alla Protezione civile e andavano ad alimentare il cosiddetto silos dei guariti, alternanza e ritardi nella comunicazione e trasmissione dei dati che sarebbe stata giustificata nella prima fase e molto meno ora. Come se ci fosse la necessità di mantenere sotto un certo livello il numero dei casi diagnosticati".