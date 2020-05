Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Per un errore informatico, alcuni assistiti hanno ricevuto nella serata di lunedì 25 maggio un sms che riportava il testo seguente: "Ats Milano. Gentile Sig/Sig.ra lei risulta contatto di caso di Coronavirus. Le raccomandiamo di rimanere isolato al suo domicilio, limitare il contatto con i conviventi e misurare la febbre ogni giorno. Se è un operatore sanitario si attenga alle indicazioni della sua Azienda". Il giorno dopo ne è arrivato un altro con una rettifica. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:08 - Ats Milano: "Sms per errore ad alcuni assistiti"

Per un errore informatico, alcuni assistiti hanno ricevuto nella serata di lunedì 25 maggio un sms che riportava il testo seguente: "Ats Milano. Gentile Sig/Sig.ra lei risulta contatto di caso di Coronavirus. Le raccomandiamo di rimanere isolato al suo domicilio, limitare il contatto con i conviventi e misurare la febbre ogni giorno. Se è un operatore sanitario si attenga alle indicazioni della sua Azienda". Questa è la comunicazione urgente ai cittadini apparsa sul sito dell'Ats di Milano. "Agli interessati - si legge - è stato inviato un ulteriore sms di rettifica nella giornata di martedì 26 maggio".

7:04 - Messa da requiem a Bergamo, Gori invita Mattarella

Per ricordare le tante vittime bergamasche del coronavirus il Comune di Bergamo e la Fondazione Donizetti Opera hanno programmato per domenica 28 giugno, davanti al Cimitero monumentale di Bergamo, l'esecuzione della Messa da Requiem di Gaetano Donizetti, il compositore bergamasco. "Abbiamo molto ragionato - spiega il sindaco di Bergamo Giorgio Gori - nelle ultime settimane su come commemorare in modo collettivo tutte le vittime causate dall'epidemia da Covid-19 che, fra la città di Bergamo e la provincia, sono state circa 6.000, di cui 670 in città. Non era semplice trovare un singolo momento che potesse condensare tutti i sentimenti della comunità bergamasca, ma abbiamo pensato che il Cimitero Monumentale di Bergamo, diventato purtroppo un luogo simbolo del dramma, potesse avere una valenza simbolica più forte di ogni altro luogo. Il pubblico, considerate le disposizioni di sicurezza, vorremmo fosse composto dai 243 sindaci della Provincia in rappresentanza di tutti i cittadini. Speriamo, anche se non abbiamo una conferma ufficiale, di poterci onorare della presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che abbiamo invitato".