Coronavirus Milano, Ats: “Sms per errore ad alcuni assistiti”

A causa di un problema informatico, è stato inviato per errore ad alcuni assistiti un messaggio che li informava di essere entrati in contatto con un caso di coronavirus (LA DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN LOMBARDIA). Lo rende noto Ats Milano con una comunicazione urgente pubblicata sul proprio sito. L’sms è stato ricevuto nella serata di lunedì 25 maggio e il giorno seguente, martedì 26, è stato inviato alle persone coinvolte dal disguido un ulteriore sms di rettifica.

Il testo del messaggio

L’sms inviato per errore riportava il testo seguente: “ATS Milano. Gentile Sig/Sig.ra lei risulta contatto di caso di Coronavirus. Le raccomandiamo di rimanere isolato al suo domicilio, limitare il contatto con i conviventi e misurare la febbre ogni giorno. Se è un operatore sanitario si attenga alle indicazioni della sua Azienda”.