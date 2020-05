Coronavirus Lombardia, il 2 giugno Mattarella a Codogno in visita

Il giorno prima, 1 giugno, il presidente della Repubblica parteciperà a un concerto al Quirinale in ricordo delle vittime del coronavirus, probabilmente dai giardini del Quirinale

Il presidente Sergio Mattarella il 2 giugno visiterà in forma privata Codogno, cittadina del Lodigiano tra le prime ad essere stata colpita dal coronavirus (LA DIRETTA - LO SPECIALE). A Codogno incontrerà le autorità locali in municipio. Il giorno prima, 1 giugno, parteciperà ad un concerto al Quirinale in ricordo delle vittime della pandemia, probabilmente dai giardini del Quirinale. Prima di recarsi a Codogno - si è appreso al Quirinale - la mattina del 2 giugno il Presidente della Repubblica prenderà parte alla cerimonia di deposizione di una corona all'Altare della Patria.