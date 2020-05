Milano, Sala: “Ieri incontro con Conte, ai Comuni altri 3 miliardi”

I Comuni e le città riceveranno altri tre miliardi per far fronte all’emergenza causata dalla pandemia da coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA). A renderlo noto è Giuseppe Sala, che ieri ha preso parte all’incontro tra i sindaci delle Città metropolitane e il premier Conte. “Abbiamo portato a casa degli ottimi risultati perché verranno assegnati alle città e ai Comuni altri 3 miliardi”, ha dichiarato nel consueto video postato sui social. Un incontro importante e dai toni alti quello di ieri: “Chiedevamo più attenzione - ha detto Sala - e ammetto che anche io sono stato un po' troppo ruvido. Ogni tanto mi scappa, ma sono così appassionato nella difesa dei miei cittadini che ogni tanto succede”, ha aggiunto. Un tema, quello dei fondi destinati ai Comuni, sul quale il primo cittadino era intervenuto qualche giorno fa, manifestando il proprio disappunto per la decisione del Governo di attribuire agli enti locali solo tre miliardi, “la stessa cifra data ad Alitalia”, aveva dichiarato.

“Maggiore flessibilità di bilancio per non tagliare servizi”

Sala ha quindi spiegato che i Comuni avranno una "maggiore flessibilità nella gestione di bilancio e questo è significativo per Milano. Se serve, noi ci indebitiamo perché non vogliamo tagliare nessun servizio ai cittadini perché non è giusto e perché avendo noi una struttura patrimoniale solida lo possiamo fare”. Inoltre, ”ci è stato garantito che i sindaci avranno poteri commissariali per alcune opere specifiche, in particolare si pensa all'edilizia scolastica”. Sala ha voluto ringraziare il presidente Conte “perché quando c'è da metterci la faccia lui c’è".

Le altre “buone notizie”

Oltre agli ulteriori fondi ottenuti, ”c'è un'altra buona notizia per Malpensa e per Sea, la nostra società partecipata che ringrazio”, ha proseguito Sala durante il videomessaggio definito da lui “di sole buone notizie”. “C'è una compagnia aerea low cost che si chiama Wizz Air che metterà la sede dell'Europa del sud a Malpensa, garantendo 20 nuove rotte e soprattutto mille posti di lavoro in più tra diretti e indiretti”.

Infine, il sindaco ha reso noto che la città di Milano riceverà dall'Unione Europea 12 milioni di euro per aver vinto il bando Food Trails, “che premia progetti sulla distribuzione alimentare e Milano era capofila con altre città e ci verranno assegnati fondi per 12 milioni. Milano partecipa sempre ogni volta che c'è una finestra si bando europei alla ricerca di fondi", ha concluso il sindaco.