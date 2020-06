Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Ammesso e non concesso che affermazioni simili siano supportate da informazioni scientifiche, e al momento non ce ne sono evidenze, parole così superficiali e fuorvianti sono decisamente pericolose", ha detto il coordinatore del Comitato tecnico scientifico del governo, Agostino Miozzo

"Ammesso e non concesso che affermazioni simili siano supportate da informazioni scientifiche, e al momento non ce ne sono evidenze, parole così superficiali e fuorvianti sono decisamente pericolose in un momento così critico di passaggio da una fase di lockdown che ha riguardato non solo l'Italia, ma il mondo intero". Così il coordinatore del Comitato tecnico scientifico del governo, Agostino Miozzo, replica alle affermazioni del direttore della terapia intensiva del San Raffaele di Milano Alberto Zangrillo. Voler passare da un lockdown totale a un "liberi tutti", ribadisce Miozzo, "è preoccupante e pericoloso. Saremo tutti felici di condividere le geniali intuizioni del dottor Zangrillo, ma fino a prova contraria la scienza dice altre cose. Anche perché oggi ci sono ancora 80 morti e centinaia di nuovi casi, di cui più del 50% proprio nella regione del professor Zangrillo".

Sarà una performance dell'attore Oreste Castagna e del musicista jazz Gianluigi Trovesi a chiudere, mercoledì alle 19:30, il memoriale "Ogni vita è un racconto", allestito in piazzetta don Andrea Spada a Bergamo, sulla facciata di uno degli edifici di Sesaab Edizioni, la casa editrice de L'Eco di Bergamo, e dedicato alle vittime bergamasche del Coronavirus, i cui visi e nomi sono stati mostrati a rotazione su un maxi schermo.

Assalto alle montagne ieri in Valtellina, complice il bel tempo e le aperture dopo il prolungato lockdown. La voglia di camminate all'aria aperta ha contagiato tantissimi lombardi provenienti, in particolare, da Milano, Lecco, Como, Varese e Monza. Così il dirigente della Questura di Sondrio, Faustino Bertolini, a un certo punto ha avvisato l'Anas di apporre sui pannelli luminosi della superstrada Lecco-Colico, nelle corsie direzione Nord, la scritta con l'avviso che nella località montana di Val Masino (Sondrio) l'accesso non era più possibile.

"Sto bene, non vi dimenticherò mai, vi voglio bene". Con queste parole un'anziana di 91 anni guarita dal Coronavirus ha lasciato il Centro Ospedaliero Militare di Milano, dove è stata ricoverata per 35 giorni. "Queste sono le vittorie più belle di chi lavora per il bene del nostro paese!", è scritto nella pagina Facebook dell'Esercito, dove è stato pubblicato anche un video che mostra l'anziana mentre lascia l'ospedale salutata dagli applausi e applaude lei stessa, prima di salire sulla macchina di suo figlio. "Nonna Carmela, 91 anni - si legge nel post - dopo aver trascorso 35 giorni di degenza presso il Centro Ospedaliero Militare di Milano, è guarita dal Covid-19 e può finalmente tornare a casa! Perché la speranza vede l'invisibile, tocca l'intangibile e raggiunge l'impossibile".