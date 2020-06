Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Così il governatore al presidente della Repubblica: "Grazie per l'altissima scelta simbolica di venire qui, dove il virus ha colpito nella forma più violenta, per celebrare questo momento di unità nazionale"

8:51 - Mattarella a Codogno, il sindaco: "Abbiamo voglia di ripartire"

Così il sindaco di Codogno, Francesco Passerini, in collegamento con Sky Tg24 sulla visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "Abbiamo voglia di ripartire, abbiamo tante ferite. Ci hanno fatto tanto male, ma non ci hanno spezzato. Non abbiamo mai mollato. Vogliamo tornare alla nostra normalità, alla nostra libertà. Chiaramente non possiamo dimenticare ciò che è accaduto. L'attenzione sarà sempre massima, ma la voglia di libertà, di tornare a viverci è veramente tanta. Spriamo che il 2 giugno sia un ulteriore passo verso quella liberà che tanto ci manca".

8:08 - A Pavia prorogato il divieto del consumo di alcolici di notte

Il Comune di Pavia ha prorogato fino alle 2 di lunedì 8 giugno, l'ordinanza emessa lo scorso 28 maggio dal sindaco, Mario Fabrizio Fracassi, che vieta il consumo di alcolici durante la notte (dalle 24 alle 7) in luoghi pubblici. Il provvedimento era stato adottato, in via sperimentale, nell'ultimo fine settimana. Nonostante il divieto di asporto e consumo di bevande alcoliche dopo la mezzanotte, nell'ultimo weekend si sono verificati diversi episodi di risse in centro a Pavia: il titolare di un locale è anche rimasto ferito dopo essere stato colpito a calci da alcuni ragazzi che aveva rimproverato per il tono troppo elevato della voce. Oltre alla proroga dell'ordinanza che vieta il consumo di alcolici all'aperto, è stata stabilita anche la chiusura di bar e pub alle 2.

8:04 - Attilio Fontana a Sergio Mattarella: "Grazie per vicinanza"

Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha voluto ringraziare Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, per la visita che farà oggi alla città di Codogno, in provincia di Lodi. A febbraio lì c'era stato il primo caso di Coronavirus in Italia: "Grazie per l'altissima scelta simbolica di venire in Lombardia, dove il virus ha colpito nella forma più violenta, per celebrare questo momento di unità nazionale. Una volontà ben sintetizzata stasera dalle parole del Presidente quando ha detto che 'siamo tutti parte di una stessa storia, di uno stesso popolo'. E che 'siamo chiamati a un impegno comune contro un gravissimo pericolo che ha investito la nostra Italia e che le sofferenze, provocate dalla malattia, non vanno brandite gli uni contro gli altri'. L'attenzione che il Presidente Mattarella ha rivolto alla Lombardia durante la pandemia è stata costante, anche con le frequenti conversazioni telefoniche nelle quali ha sempre sostenuto e incoraggiato la nostra regione e i suoi cittadini".