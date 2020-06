Mattarella a Codogno, il sindaco: "Abbiamo voglia di ripartire". VIDEO

C'è grande attesa a Codogno, in provincia di Lodi, per la visita di oggi del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Abbiamo voglia di ripartire, abbiamo tante ferite. Ci hanno fatto tanto male, ma non ci hanno spezzato. Non abbiamo mai mollato. Vogliamo tornare alla nostra normalità, alla nostra libertà. Chiaramente non possiamo dimenticare ciò che è accaduto. L'attenzione sarà sempre massima, ma la voglia di libertà, di tornare a viverci è veramente tanta. Speriamo che il 2 giugno sia un ulteriore passo verso quella liberà che tanto ci manca", ha detto il sindaco, Francesco Passerini, in collegamento con Sky Tg24. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)