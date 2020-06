In occasione della festa della Repubblica non si tiene la tradizionale parata. Dopo la cerimonia all'Altare della Patria il capo dello Stato si recherà nella città lombarda, tra le prime a essere colpite duramente dal coronavirus. Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia attesi in piazza del Popolo con 300 militanti per rispettare le disposizioni sanitarie

È un 2 giugno anomalo quello che si celebra oggi, tra il "dolore per la tragedia vissuta e la volontà di un nuovo inizio", come ha affermato il capo dello Stato Sergio Mattarella alla vigilia, in occasione del concerto "in ricordo delle vittime del coronavirus" nei giardini del Quirinale. Niente tradizionale parata: dopo la cerimonia all'Altare della Patria il presidente della Repubblica andrà in visita a Codogno, in Lombardia, una delle prime città a essere stata duramente colpita dal coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE). Ma in questa giornata non manca la politica: a Roma scende in piazza contro il governo il centrodestra, con Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, con l'obiettivo di dare voce - è questo lo slogan dell'iniziativa - "all'Italia che non si arrende”. Il centrodestra ha anche annunciato manifestazioni simboliche in oltre 70 città italiane. Nella capitale, poi, è attesa anche una nuova manifestazione dei gilet arancioni - guidati dall'ex generale Antonio Pappalardo - che preoccupa le forze dell'ordine.

La manifestazione del centrodestra approfondimento Il discorso del presidente Mattarella per la Festa della Repubblica A partire dalle 10, il centrodestra sarà tra Piazza del Popolo e via del Corso. Saranno presenti all'incirca 300 persone, nel rispetto delle regole e delle disposizioni sanitarie che rendono impossibile una partecipazione massiva aperta a tutti i cittadini, in attesa del grande evento annunciato per il 4 luglio. Per agevolare il lavoro dei media sarà garantita la diretta social. Le dichiarazioni di Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani sono previste a Largo dei Lombardi, alla fine della manifestazione: sarà allestita una zona ad hoc transennata in modo da evitare assembramenti.