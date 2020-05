Milano, manifestazione dei gilet arancioni in piazza Duomo. VIDEO

Alcune centinaia di persone si sono radunate per prendere parte alla protesta organizzata dal movimento. Molti partecipanti non hanno rispettato le distanze di sicurezza, mentre altri hanno tenuto la mascherina abbassata. Sala: "Un atto irresponsabile"

Durante il presidio, la maggior parte dei partecipanti non ha rispettato le distanze di sicurezza, creando così diversi assembramenti, mentre altri hanno tenuto la mascherina abbassata o si sono presentati senza.

Questa mattina alcune centinaia di persone si sono radunate in piazza Duomo, a Milano, per prendere parte a una manifestazione organizzata dai cosiddetti “gilet arancioni”, un movimento di protesta nato per chiedere, tra le altre cose, il ritorno alla "lira italica" e un "governo votato dal popolo” ( FOTO - LA PROTESTA A ROMA ). I manifestanti hanno esibito bandiere tricolori, esposto diversi striscioni di protesta e scandito cori contro il Governo, come “libertà” e “votiamo”.

Partecipanti identificati e denunciati. Sala: "Irresponsabili"

Nel pomeriggio, la questura, presente in piazza con agenti per monitorare la situazione, ha reso noto che i contestatori saranno identificati tramite le immagini delle telecamere dell’area e denunciati per la violazione del decreto contro la diffusione del Covid-19.

"Un atto di irresponsabilità in una città come Milano che così faticosamente sta cercando di uscire dalla difficile situazione in cui si trova", ha commentato il sindaco Giuseppe Sala, che ha chiesto al prefetto di denunciare gli organizzatori della manifestazione.