Milano, protesta gilet arancioni: denunciato ex generale Pappalardo

Durante la manifestazione, organizzata dall’ex generale leader del movimento, si sono verificati numerosi assembramenti, con molte persone che non indossavano la mascherina, in violazione alle norme anti coronavirus

Sarà denunciato dalla polizia anche l’ex generale Antonio Pappalardo per la violazione delle norme anti coronavirus a seguito della manifestazione dei gilet arancioni che si è tenuta in mattinata in piazza Duomo, a Milano (FOTO). Durante la protesta, infatti, si sono verificati numerosi assembramenti, mentre molte delle persone presenti non indossavano la mascherina, oppure la tenevano abbassata, violando così le disposizioni del decreto in vigore. Pappalardo è leader del movimento, nonché tra gli organizzatori della manifestazione odierna. In serata, la questura ha reso noto che saranno denunciati anche i partecipanti. (PROTESTA ANCHE A ROMA)