Coronavirus, Gallera: "Contro la Lombardia attacchi inaccettabili"

"Su zona rossa magistratura fa il suo lavoro, siamo sereni"

approfondimento

"La magistratura fa il suo lavoro, noi l'abbiamo sempre rispettato andando a collaborare a Bergamo e non commentiamo le cose che dice", ha spiegato l'assessore rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto se si sente più sollevato del fatto che la procura di Bergamo abbia dato ragione alla Regione sull'istituzione della zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro. "Abbiamo sempre fatto del nostro meglio e il massimo in un momento drammatico in cui le scelte andavano fatte in pochi minuti, con l'unico obbiettivo sempre di salvare la vita alle persone - ha aggiunto -. Questo è stato l'unico motivo che ha mosso i dirigenti degli ospedali, dell'unità di crisi e noi che abbiamo fatto delle scelte politiche. Siamo sereni in questo e nel tempo anche gli scienziati stanno iniziando a dare la giusta dimensione, oggi c'è il presidente della società di epidemiologia che dà un quadro di quello che è successo qua. Mi sembra che si sta iniziando, quando non si vuole polemizzare ma si valutano i dati, a evidenziare la unicità drammatica di quello che è successo in Lombardia e lo sforzo che abbiamo messo in campo", ha concluso.