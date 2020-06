Coronavirus, in Lombardia 187 casi e 12 decessi nelle ultime 24 ore

Salgono a 89.205, 187 in più rispetto a ieri con 8.676 tamponi effettuati, i casi accertati di coronavirus in Lombardia (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA). Nelle ultime 24 ore sono stati invece 12 i decessi registrati, uno dei dati più bassi dall’inizio dell’emergenza, per un totale di 16.143 vittime. I pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva sono 166 (-1), mentre quelli ricoverati negli altri reparti sono 3.021 (-64). Continua a crescere il numero dei guariti, 52.807, 781 nell’ultimo giorno. Questi i dati comunicati dalla Regione Lombardia.

A Milano 45 nuovi casi, 12 in città

Per quanto riguarda la situazione a Milano, sono 45 i nuovi casi rilevati in 24 ore - per un totale da inizio epidemia di 23.139 - di cui 12 in città, dove i contagiati in tutto sono 9.808. A Brescia sono 36 i nuovi casi (totale 14.810), a Bergamo 14 (13.388). A Lodi da inizio emergenza si contano 3.476 contagi, due in più rispetto a ieri.