Milano, dal 7 giugno torna in streaming Palazzo Marino in Musica

Dal 7 giugno, torna Palazzo Marino in Musica. L’iniziativa, che si svolge nella sede del Comune di Milano, doveva prendere il via ad aprile, ma è stata rimandata per via dell’emergenza coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA). Le esibizioni dalla sala Alessi di quest’anno saranno trasmesse in diretta streaming e saranno visibili gratuitamente sul canale Youtube di Palazzo Marino in Musica e sui canali Facebook dell'evento e di EquiVoci Musicali. Tema dell’edizione, intitolata “De Natua Sonis”, è il rapporto fra natura, uomo e musica.

Nuove iniziative

Insieme ai concerti, quest’anno la rassegna, organizzata dalla presidenza del Consiglio comunale e da EquiVoci Musicali, vedrà anche alcune nuove iniziative. Tra queste #musicformilan, ideata insieme a Irina Solinas e MAME - Mediterranean Ambassadors Music Experience, che propone via social il tributo di alcuni artisti di fama internazionale alla città di Milano; #microcosmi, ideato da Francesca Scotti, autrice di romanzi e racconti, che coinvolge la giornalista radiofonica Alessandra Tedesco, il pianista Luca Ciammarughi, il fondatore di Perimetro Sebastiano Leddi e altri esponenti del mondo della cultura e della musica al fine di realizzare alcune narrazioni a partire da brani o suoni in grado di esprimere il tema della stagione. Infine la collaborazione della community di fotografi Perimetro lancerà una open call rivolta a fotografi professionisti e non, a supporto della rassegna Palazzo Marino in Musica, che indagherà la libera interpretazione del legame tra natura e musica.