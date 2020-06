Coronavirus, in Lombardia 50 nuovi contagi e 19 morti

Sono 50 i nuovi contagi in Lombardia, relativi a 3.572 tamponi realizzati nelle ultime 24 ore. Il totale dei casi di positività al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA) sale quindi a 89.018. Sono 167 i ricoverati in terapia intensiva, tre meno di ieri, e 3.085 quelli negli altri reparti, meno 46. Sono invece stati 19 i deceduti per un totale di 16.131.