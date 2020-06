Coronavirus Milano, Sala: "Avanti con ciclabili e prolungamenti metro"

Nonostante le polemiche scatenate soprattutto tra i commercianti il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha annunciato che il Comune "andrà avanti sulle piste ciclabili. Qui ci possono essere polemiche, ovviamente tutti a loro modo hanno ragione, ma io segnalo un punto, una riflessione, - ha detto nel consueto video sui social - cioè che la ciclabile di corso Venezia e Buenos Aires registra attualmente seimila ciclisti al giorno". Per quanto riguarda i prolungamenti delle metropolitane di Milano verso altri Comuni "io sto dando impulso affinché i progetti di nuove metropolitane vadano avanti. Certamente l'allungamento della M1 a Baggio, ma in particolare della M5 a Monza, ne stiamo discutendo con i vari comuni per trovare il disegno finale. Certo, è chiaro a tutti voi che una parte significativa del traffico in città deriva da coloro che vengono a fuori città". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

"A luglio inaugurazione torre Galfa"

Inoltre, Sala ha parlato dei "molti investimenti immobiliari" in città che "proseguono" e ne ha indicati tre in particolare. Il primo è di Unipol che ha annunciato come "entro luglio inaugurerà la nuova torre Galfa. La terza torre di City Life è quasi alla fine, verrà anche quella inaugurata abbastanza presto e sarà immediatamente occupata da una società di consulenza. Poi c'è il progetto di Torre Milano dell'impresa Rusconi, sta tra la Maggiolina e l'Isola e salirà fino a 80 metri".