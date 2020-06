Milano, allagamento nella piscina Cozzi nel giorno di riapertura

Per motivi precauzionali, è stata interrotta l'energia elettrica nella zona, mentre sono al lavoro i vigili del fuoco e i tecnici dell'acquedotto

Nel giorno delle riapertura delle piscine in Lombardia - nell'ambito della Fase 2 dell'emergenza Coronavirus - una grossa tubatura dell'acqua interna alla struttura della Cozzi, uno degli impianti storici con due vasche d'acqua in centro a Milano, si è rotta provocando un allagamento. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

Interrotta l'energia elettrica

Per motivi precauzionali, è stata interrotta l'energia elettrica nella zona, mentre sono al lavoro i vigili del fuoco e i tecnici dell'acquedotto. Sul sito internet della piscina si legge che si è verificato un problema tecnico nella notte e che per ora non è possibile accedere alla struttura.