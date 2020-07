A tavola senza spreco: 15 dolci di recupero

10/15

Per gli italiani la colazione è sinonimo di caffè e cornetto. Il gusto dolce prevale nel menu del primo pasto della giornata. Anche qui possiamo applicare la filosofia del recupero, preparando le Barrette di frutta e cereali secondo la ricetta di Lisa Casali, presente nel libro "Autoproduzione in cucina" (Gribaudo). In questo caso potremo recuperare cereali misti avanzati e frutta un po' troppo matura per essere mangiata da sola (foto: Pixabay)