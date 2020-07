12/15

La polpetta è una delle preparazioni antispreco per eccellenza. Quelle di carne cotta, come i Mondeghili milanesi, riportano in tavola gli avanzi di secondo. Quelle fatte con le verdure cotte avanzate impediscono a peperoni, zucchine e melanzane di finire nella pattumiera. Basta rendere il composto consistente con del pangrattato, friggerle in padella o farle al forno per avere un contorno facile e gustoso (foto: Pixabay)