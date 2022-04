1/8 @Wikipedia (Esparco86 - CC BY-SA 4.0)

Da oltre 400 anni, a Trapani, si svolge la Processione dei Misteri. Composta da venti Gruppi Sacri, prende il via alle 14.00 del Venerdì santo per concludersi oltre ventiquattro ore dopo, con una pausa notturna, il Sabato santo. È una sorta di ricostruzione della Via Crucis, che prende il via dalla Chiesa delle Anime del Purgatorio

Quando è Pasqua 2022, data e calendario scolastico