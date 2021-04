Allenamento HIIT, 7 esercizi brucia grassi da fare a casa

Si tratta di un allenamento perfetto per chi ha poco tempo, ma vuole comunque allenarsi con efficacia, poiché tutti gli esercizi sono concentrati in sessioni tra i 20 e i 60 minuti .

Anche nel mondo del fitness, nascono sempre nuove tendenze. E, tra le ultime, non può mancare l'allenamento HIIT. Sicuramente ne avrete sentito parlare negli ultimi mesi, ma magari non sapete bene di cosa si tratta e quali sono i suoi vantaggi.

I benefici dell'allenamento HIIT

approfondimento

L'allenamento HIIT ti consente di ottenere gli stessi risultati del cardio di lunga durata, ma invece di richiedere 45 minuti anche 20 sono sufficienti. Inoltre, ha dimostrato di essere efficace sia con persone sedentarie che con persone attive.

Questo tipo di allenamento cardiovascolare è diverso da ciò che si vede da tempo in palestra, in quanto porta la frequenza cardiaca all'85%. In altre discipline, come ad esempio la corsa, si resta tra il 50 e il 75%, a seconda dell'intensità messa.

Il suo successo sta nel fatto che, quando si raggiungono intensità elevate e una temperatura corporea elevata, il corpo continua a bruciare i grassi anche mentre si riprende. Praticamente bruci anche a riposo.

Quali sono i suoi vantaggi: