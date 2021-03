Come migliorare le prestazioni sportive, 6 consigli da seguire

Quando ci si allena, i risultati potrebbero non arrivare se non si prendono in considerazione anche alcuni aspetti. Ecco quali

Se stai cercando di metterti in forma per l’estate in modo efficace attraverso una sana pratica sportiva, ci sono alcune cose che devi sapere. Infatti, non basta seguire un certo tipo di allenamento o una dieta ferrea (sebbene una alimentazione equilibrata sia fondamentale in ogni situazione di vita). Per rendere efficaci le tue sessioni allenanti devi puntare anche su altri aspetti. Vediamo quali.

Niente paura però: bastano 30 minuti di allenamento 3 volte a settimana per ottenere risultati che si vedono e certamente migliori di quelli che si ottengono allenandosi una sola volta a settimana per 3 ore. Insomma, poco sì, ma spesso.

Non si può pensare di ottenere risultati in termini di allenamento se non lo si pratica con una certa costanza . Se ad esempio ci si allena solo una volta alla settimana, l’effetto allenante andrà a disperdersi perché periodo di recupero sarà troppo lungo.

Quando si esegue un esercizio fisico, la fase di recupero è fondamentale. Infatti, il momento in cui i muscoli “crescono” non è durante la fase di lavoro, anche se così può sembrare per l'aumento del flusso sanguigno. La vera crescita avviene nelle 24 – 48 ore successive se viene loro il tempo di rigenerarsi con un adeguato riposo.

In alternativa, ci sono molti video sul web che ti mostrano la corretta esecuzione dell’esercizio e che potrai imitare. Se non sei sicuro di eseguire al meglio l’esercizio, prova a filmarti con lo smartphone e poi confronta il tuo video con quello del web. Così potrai verificare eventuali errori di postura o di movimento.

Varietà e intensità degli esercizi

approfondimento

Allenamento cardio o con pesi, quale scegliere

Per migliorare le proprie prestazioni sportive non si può pensare di praticare sempre lo stesso tipo di esercizio. Infatti, utilizzando sempre lo stesso carico o facendo il medesimo movimento, la tua forza rimarrà la stessa. Per questo motivo è importante variare il tipo di allenamento e aumentare la difficoltà di tanto in tanto. Per spingersi gradualmente oltre i tuoi limiti, inizia con il numero di ripetizioni, poi passa al peso.

Ciascuno la sua routine

Impossibile seguire un allenamento efficace che sia standard. Ciascuno fisico, infatti, risponde in maniera diversa agli stimoli. Devi quindi trovare tu stesso ciò che funziona per te. Puoi sperimentare diverse soluzioni e verificare ad esempio se preferisci allenarti al mattino presto, in pausa pranzo o alla sera, in solitaria o in compagnia.

Richiama le sensazioni positive

Migliorare le proprie prestazioni sportive passa anche per la psiche: infatti, se colleghi l’allenamento solo a qualcosa di stressante e mai di piacevole, farai più fatica e non otterrai facilmente quei miglioramenti che speri. Prova allora a concentrarti su quelle sensazioni positive che associ all’attività fisica. Ad esempio sulla sensazione di piacevole sfinimento in cui ti trovi dopo il workout. O se guardandoti allo specchio ti vedi più tonico. O se ti senti a posto con la coscienza perché sei riuscito ad allenarti anche dopo una lunga giornata di lavoro. Fai tesoro di questi effetti positivi.