Allenamento cardio o con pesi, quale scegliere

L’allenamento cardio e quello con i pesi non sono la stessa cosa. Quale preferire? Tutto dipende dai tuoi obiettivi

L’allenamento cardio e quello con i pesi non sono la stessa cosa, e per capire quale è meglio scegliere bisogna avere ben chiari i propri obiettivi e, magari, affidarsi a un personal trainer.

Per dimagrire e veder scendere l’ago della bilancia, ad esempio, è importante sapere che qualsiasi tipo di workout favorisce un dispendio calorico e, se associato a una dieta sana e bilanciata, contribuisce alla perdita di peso.

Allenamento cardio: cos’è e perché sceglierlo

L’allenamento cardio permette di migliorare la resistenza fisica, andando a potenziare il nostro sistema cardio-respiratorio.

Un workout di questo tipo, quindi, è perfetto se l’obiettivo è la perdita di peso, perché contribuisce ad aumentare il dispendio calorico.

Ovviamente, è importante anche mantenere i muscoli tonici e sodi, in quanto in caso di dimagrimento si corre il rischio di perdere tono muscolare, con il risultato antiestetico della “pelle che cade”.

Per evitare ciò, il consiglio è di associare all’attività cardio anche dei workout di forza, con i pesi, che vanno ad aumentare la densità muscolare.

Le tipologie di allenamento cardiovascolare, da poter svolgere anche a casa, sono:

la camminata veloce all’aperto, o sul tapis roulant in caso di allenamento a casa

la corsa

il salto della corda, da poter svolgere all’aperto o in terrazzo

la bicicletta (anche la cyclette in caso di home fitness)

Allenamento con i pesi: perché sceglierlo e come agisce sul corpo

Spesso si pensa che allenarsi con i pesi faccia ingrassare o, addirittura, ingrossare i muscoli, soprattutto delle gambe.

Niente di più sbagliato, perché è stato dimostrato che questa tipologia di allenamento migliora la tonicità muscolare, la forza e, soprattutto, aiuta anche a perdere peso.

Allenarsi con i pesi, quindi, aiuta a dimagrire, in quanto aumenta e accelera il metabolismo basale; come? Usando i pesi, che possono essere manubri, bilancieri o kettlebell, si vanno a stimolare i muscoli, quest’ultimi per crescere e aumentare di volume hanno bisogno di energia, ossia di calorie.

Ne consegue, che se il tuo obiettivo è il dimagrimento e la perdita di adipe è bene optare per un allenamento bilanciato.

Non solo cardio o solo pesi, bensì un workout che combini l’allenamento cardiovascolare con uno più incentrato sulla forza; in questo modo, vedrai scendere l’ago della bilancia senza però perdere tonicità e massa magra.

Inoltre, è importante ricordare che prima di svolgere qualsiasi attività fisica è bene sottoporsi a una visita medica di controllo.