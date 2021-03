Allenamento con panca piana, 4 esercizi efficaci da fare a casa

La panca piana è uno strumento fitness molto versatile, con cui eseguire diverse tipologie di esercizi Condividi:

La panca piana è uno strumento molto utile per allenarsi a casa. Ormai, infatti, l’home fitness è sempre più di moda, per questo è necessario avere a disposizione vari attrezzi e accessori, in modo da poter riprodurre tra le mura domestiche alcuni degli esercizi tipici dell'allenamento in palestra.

Tra i vari strumenti da avere, la panca piana è sicuramente uno di questi perché consente di svolgere vari tipi di esercizi soprattutto per le braccia, le spalle, il petto e gli addominali. Si può usare da sola, oppure insieme a manubri e bilancieri, in caso di allenamento incentrato sull'upper body. Per quanto riguarda la scelta della panca piana, ti consigliamo di optare per un modello richiudibile e salvaspazio e, soprattutto, con lo schienale regolabile per adattarlo in base all'esercizio che si andrà a svolgere. Ovviamente, prima di svolgere qualsiasi tipo di allenamento è sempre consigliabile effettuare una visita di controllo medico.