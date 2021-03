Allenamento con vogatore, benefici e muscoli interessati

L’allenamento con il vogatore riproduce il movimento che si fa in canoa o in barca. Scopriamo i benefici e i muscoli coinvolti

L’ allenamento con il vogatore rafforza il tono muscolare non solo delle braccia e delle spalle, ma anche delle gambe.

Nello specifico, è caratterizzato da un’asta metallica fissa sulla quale scorre un carrellino mobile. Per svolgere l’esercizio del vogatore, occorre stare seduti sul carrello mobile e, con le braccia afferrare il manubrio posto sul davanti.

Il vogatore è un attrezzo fitness che riproduce lo stesso identico movimento, che si compie quando si rema in barca o in canoa.

Benefici e muscoli coinvolti

Quando ci si allena con il vogatore vengono coinvolti diversi distretti muscolari.

Si è portati a pensare che con questo attrezzo si allenano solo le braccia e le spalle; niente di più errato, perché è un workout molto efficace anche per tonificare le gambe, dai quadricipiti ai polpacci.

Per quanto riguarda la parte alta del corpo, invece, l’allenamento con il vogatore interessa principalmente i muscoli della schiena e delle braccia, come:

Dorsali

Trapezio

Muscoli scapolari

Tricipiti

Bicipiti

Ultimi, ma non per importanza sono i muscoli addominali che durante una sessione di allenamento con il vogatore sono sollecitati continuamente, restando sempre contratti.

Ne consegue che allenarsi con il vogatore ha tantissimi benefici, sia per il corpo sia per la mente, come:

Migliora la postura

Allevia i dolori alla schiena e alla cervicale

Tonifica i muscoli di gambe e braccia

Aiuta a bruciare calorie, quindi è efficace nella perdita di peso se associato a una dieta bilanciata

Migliora la capacità polmonare e cardiocircolatoria

Allevia stress e tensioni accumulate

Prima di iniziare ad allenarsi è sempre opportuno dedicare qualche minuto al riscaldamento, e a fine allenamento fare un po’ di stretching.