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Oroscopo del giorno, le previsioni del 3 luglio segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Al  via c'è una nuova giornata tutta da vivere: sarà ricca di novità? Lavoro, amore e finanze ti stupiranno in positivo? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 3 luglio.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

Lucidità e buon senso vi aiutano a muovervi con maggiore sicurezza. In amore riuscite ad appianare qualche distanza, anche se serve più attenzione al romanticismo. Sul lavoro può arrivare un’occasione importante, mentre la fortuna sostiene scelte valutate con consiglio e prudenza.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

1/12

TORO

Il clima resta sereno e vi permette di concentrarvi su ciò che conta davvero. In amore un incontro o un chiarimento può arrivare in modo naturale. Sul lavoro raccogliete stima e consensi, mentre la fortuna vi aiuta a intuire scelte utili e ben calibrate.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

2/12
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GEMELLI

Socialità, buonumore e comunicazione rendono la giornata più leggera. In amore cresce la voglia di progettare, ma senza perdere il gusto del gioco. Sul lavoro arte, cultura e parole vi favoriscono, mentre la fortuna consiglia cautela nelle scelte impulsive.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

La giornata vi restituisce energia, buonumore e capacità di affermarvi. In amore la passione è forte, ma va accompagnata da presenza emotiva. Sul lavoro arrivano consensi e soddisfazioni, mentre la fortuna può portare risorse e miglioramenti concreti.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Cancro

4/12
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LEONE

Giove e Venere alleggeriscono l’umore, anche se qualche rapporto resta da gestire. In amore sapete dare sostegno a chi amate oppure concedervi un’avventura leggera. Sul lavoro efficienza e comunicazione vi fanno guadagnare stima, mentre la fortuna chiede informazioni chiare prima di agire.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

Una spinta positiva vi aiuta a cambiare passo e a ritrovare motivazione. In amore siete più attenti e presenti verso chi avete accanto. Sul lavoro espressione e contatto con il pubblico vi favoriscono, mentre la fortuna sostiene affari e investimenti ben valutati.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

6/12
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BILANCIA

Il cielo accende fascino, vita sociale e voglia di esprimervi. In amore potreste scegliere qualcosa di più profondo e stabile rispetto al semplice flirt. Sul lavoro creatività e talento artistico vi mettono in luce, mentre la fortuna vi aiuta a mettere ordine nelle risorse.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Mercurio vi restituisce lucidità, intuito e forza espressiva. In amore capite al volo chi avete accanto e riuscite ad anticiparne i desideri. Sul lavoro concludete impegni con più facilità del previsto, mentre la fortuna premia intuizioni e mosse ben pensate.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

8/12
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SAGITTARIO

Euforia e leggerezza vi rendono più brillanti e disponibili. In amore un chiarimento può riportare armonia e complicità. Sul lavoro un dubbio si ridimensiona grazie a un confronto utile, mentre la fortuna sostiene affari affrontati con fiuto e realismo.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Dopo una fase pesante, ritrovate più spazio e nuove possibilità. In amore la serata può riportare vicinanza e desiderio di scelta più chiara. Sul lavoro comunicazione e trattative vi favoriscono, mentre la fortuna aiuta a far fruttare occasioni concrete.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

10/12
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ACQUARIO

Creatività e idealismo vi rendono più vivaci, ma serve attenzione nei rapporti sociali. In amore un equivoco può sciogliersi grazie a diplomazia e affetto. Sul lavoro competenza e costanza vi fanno salire di livello, mentre la fortuna sostiene una gestione intelligente delle risorse.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Acquario

11/12

PESCI

La giornata vi porta leggerezza, energia e piacere di vivere. In amore emozioni intense, viaggi o ritorni possono riaccendere il cuore. Sul lavoro procedete con serenità e sapete aiutare chi è meno esperto, mentre la fortuna consiglia di rimandare decisioni economiche delicate.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Pesci

12/12
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