Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 19 giugno

Legami solidi e rapporti fidati vi danno stabilità. In amore cercate chiarezza, rispetto e sincerità, senza perdere il senso della misura. Sul lavoro creatività e precisione vi aiutano a far conoscere meglio ciò che fate, mentre la fortuna guarda a viaggi e programmi ben organizzati.

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