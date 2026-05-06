Salone del libro di Torino 2026, gli ospiti più attesi

La più importante fiera del libro e della cultura si prepara ad aprire i battenti con un'edizione ricca e varia. Da Alessandro Barbero a David Grossman, passando per le autrici romance, da Jovanotti a Mara Maionchi, da Fiorello a Roberto Baggio: ecco chi sono i protagonisti

Oltre mille eventi che vedranno la partecipazione di ospiti da tutto il mondo: dalla letteratura all’intrattenimento. La 38ª edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, che si terrà al Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio, è alle porte. Quest’anno il tema scelto è "Il mondo salvato dai ragazzini", un filo conduttore, ispirato dall’opera di Elsa Morante, che chiamerà i protagonisti a confrontarsi sul potere delle nuove generazioni e sul concetto di “giovinezza” in senso non solo anagrafico. Come da tradizione, il programma della fiera è esteso e l’offerta è sterminata: vediamo quali sono i nomi più attesi e di cui si parla di più in questi giorni preparatori.

Gli ospiti italiani: letteratura, cinema, musica, sport

Al Salone del Libro 2026 la grande narrativa italiana è celebrata attraverso autori come Niccolò Ammaniti, Paolo Cognetti, Dacia Maraini e Bianca Pitzorno. Menzione speciale per Alessandro Baricco che porterà al Lingotto la sua “Notte eretica”, uno spettacolo che unisce narrazione e musica con cui lo scrittore mette in scena il suo ultimo libro, "Breve Storia eretica della Musica Classica" (Feltrinelli). Il romance, genere che spopola tra le nuove generazioni sulle piattaforme social, anche quest’anno avrà uno spazio importante all’interno della Fiera. Per terza edizione di fila, la sezione dedicata alla letteratura rosa sarà curata da Erin Doom. Presenti le autrici italiane che sono in classifica nella #BookTok Bestseller list: Karim B., Hazel Riley e Felicia Kinglsey.

I due divulgatori più amati sono in calendario con diversi appuntamenti: lo storico Alessandro Barbero nelle giornate di venerdì e domenica per parlare dei libri che gli hanno cambiato la vita e in un incontro dedicato all’epoca dei comuni, mentre il paleontologo-conduttore Alberto Angela sabato 16 maggio è pronto a presentare "Cesare. La conquista dell’eternità" (Mondadori).

L’arte è al Salone di Torino in tutte le sue forme: il regista Marco Bellocchio sarà in dialogo con lo scrittore, Premio Strega del 2014, Francesco Piccolo, Paola Cortellesi torna a raccontare il grande successo internazionale di “C’è ancora domani” condividendo con il pubblico la genesi del film, e ancora Fiorello che con il critico Aldo Grasso racconterà la televisione italiana come autobiografia collettiva tra palinsesti, personaggi, linguaggi e polemiche che hanno formato il nostro immaginario. Tanta musica al Salone e tanti generi diversi: attesi Nicola Piovani, Ernia, Luca Carboni. Grande attesa per Jovanotti che discuterà di poesia con l'editore Nicola Crocetti.

Il panel “Leggerezza: donne di musica e di televisione” venerdì 15 maggio vedrà protagoniste Luciana Littizzetto, Orietta Berti e Mara Maionchi. Due grandi sportivi arriveranno al Lingotto: da un lato Roberto Baggio alle cui imprese è stato dedicato il libro "Luce nell’oscurità" (Rizzoli Illustrati) che ripercorre le tappe della sua carriera per parole e immagini, dall’altro Alberto Tomba nella veste di autore de "Lo slalom più lungo" (Sperling & Kupfer).