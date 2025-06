Peter Cameron: “Gli Usa non hanno imparato dagli errori del passato”

Abbiamo incontrato l’autore del libro cult “Un giorno questo dolore ti sarà utile”, che ha in cantiere un nuovo romanzo, all’International Book Festival di Taormina, dove ha ricevuto il Taobuk Award per l’eccellenza letteraria. “Sono più letto in Italia che negli Usa. Il mio Paese? Sono turbato, situazione sconvolgente e deprimente”