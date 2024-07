Isola di Capraia, in vendita il Forte San Giorgio. FOTO

Il Forte San Giorgio viene costruito attorno al 1500 con lo scopo di ospitare la popolazione di Capraia in caso di necessità. Una struttura maestosa, che si estende per oltre 1500 metri quadri e sorge a picco sul mare. Dal 2006, dopo un accurato restauro, è diventata una residenza di lusso a uso privato: oggi è in vendita, in esclusiva, dalla Lionard Luxury Real Estate